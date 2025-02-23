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Россиянка Махмудова выиграла золото чемпионата Европы в стрельбе из лука

Россиянка Махмудова выиграла золото чемпионата Европы в стрельбе из лука
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Российская спортсменка Нуриниссо Махмудова завоевала золотую медаль чемпионата Европы в стрельбе из лука, который прошёл в Самсуне (Турция) в помещении. В финале соревнований по стрельбе из рекурсивного лука Махмудова одержала победу над француженкой Викторией Себастьян.

В мужских соревнованиях в этой дисциплине бронзовую медаль завоевал россиянин Арсалан Балданов. В матче за третье место он обыграл представителя Молдавии Дана Олару.

На чемпионате Европы представители России завоевали четыре медали. Ранее Виктор Дарханов выиграл золото среди спортсменов не старше 21 года, а Алтана Гармаева в этой возрастной категории взяла бронзу.

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