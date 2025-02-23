Сборная Ирландии по регби возглавила таблицу Кубка шести наций после 3-го тура

22 и 23 февраля прошли матчи Кубка шести наций по регби – 2025. Шесть сильнейших сборных Европы встретились в рамках 3-го тура одного из самых престижных регбийных турниров. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Кубок шести наций, результаты 3-го тура:

Уэльс — Ирландия — 18:27;

Англия — Шотландия — 16:15;

Италия — Франция — 24:73.

Сборная Ирландии возглавила турнирную таблицу по итогам трёх сыгранных туров с результатом 14 очков. На втором месте расположились спортсмены из Франции — 11 очков. Тройку лидеров с 10 баллами замыкают англичане.

Состав участников Кубка шести наций по регби не меняется с 2000 года, когда к числу сильнейших европейских сборных присоединилась национальная команда Италии. Кроме итальянцев, на турнире выступят сборные Франции и Ирландии, а также три команды из Великобритании – Англия, Шотландия и Уэльс. Действующими чемпионами являются спортсмены из Ирландии.