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Шахматиста Карякина и гимнаста Нагорного включили в санкционный список Евросоюза

Шахматиста Карякина и гимнаста Нагорного включили в санкционный список Евросоюза
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Российский шахматист Сергей Карякин и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный вошли в 16-й пакет санкций Европейского союза (ЕС). Список был опубликован на сайте организации.

В 2022 году Сергей Карякин опубликовал открытое письмо, в котором он поддержал проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. За это Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила его на полгода от участия в международных соревнованиях.

Никита Нагорный являлся начальником главного штаба «Юнармии» с 2020 по 2024 год. Сейчас он занимает пост вице-президента Федерации гимнастики России (ФГР).

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