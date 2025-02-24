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Экс-футболисты сборной России Алдонин и Булыкин выиграли турнир по паделу в категории Pro

22 февраля в Лужниках состоялся первый турнир новой серии Winline Padel Tour — проекта, который переосмысливает один из самых популярных и динамично развивающихся видов спорта в мире – падел.

Winline Padel Tour – это не просто соревнования, а шоу, где спорт встречается со стилем, эмоциями и собирает комьюнити единомышленников. Игроки, инфлюенсеры и представители бизнеса сошлись на кортах в формате pro-am, чтобы почувствовать энергию WPT.

Победителями первого Winline Padel Tour в категории Pro стали Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин, Андрей Чесноков и Павел Жиромский заняли второе место, Гиа Григалава и Яна Стролис заняли третье место.

Победителями Winline Padel Tour в категории “Любители” стали Дмитрий Рыжиков и Александр Тащин, второе место заняли Александр Ваш и Сергей Матвиенко, третье место Игорь Аржанухин и Никита Гордин.

Среди участников и гостей мероприятия также были Карен Акопян (блогер, комик), Александр Алаев (вице-президент Российского футбольного союза), Евгений Донской (российский профессиональный теннисист), Анастасия Мыскина (теннисистка, заслуженный мастер спорта, первая россиянка, выигравшая турнир «Большого шлема»), Алексей Столяров (фитнес-блогер и тренер), Мацей Рыбус (футболист), Александр Тимохин (предприниматель и блогер), Константин Генич (комментатор), Саша Стоун (блогер) и другие. Атмосферу дополнили спортивные челленджи, активные зоны и музыкальный лайв.

Winline Padel Tour — это не разовое событие, а начало новой серии, которая сделает падел главным стилевым спортом.

Следите за развитием проекта в телеграм-канале Padel Channel и будьте в игре.

Фото с турнира по ссылке