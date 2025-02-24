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Михаил Дегтярёв: думаю, на Олимпиаде-2028 мы будем в полном составе, с флагом и гимном

Михаил Дегтярёв: думаю, на Олимпиаде-2028 мы будем в полном составе, с флагом и гимном
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Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказался о перспективах россиян выступить на двух ближайших Олимпиадах — в Италии в 2026 году и в США в 2028-м.

«На кону участие наших спортсменов на ОИ‑2026. Там у нас есть послабление у фигуристов и конькобежцев. Ведём работу с лыжниками и биатлоном. Мы и неформально общаемся, и в письменной форме. Это большие начальники. Мировой спорт без наших биатлонистов и лыжников теряет в зрелищности. В Беларуси мы увидели прекрасный Кубок сильнейших.

Идёт курс на послабление ограничений для зимних видов спорта, но и на полных парах готовимся к Олимпиаде в Лос‑Анджелесе. Думаю, всё будет там у нас хорошо. Там мы будем в полном составе, с флагом и гимном», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

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