Дегтярёв: у меня положительный прогноз на восстановление ОКР

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что российская сторона найдёт общий язык с любым новоизбранным президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

— Я не раз говорил: мы найдём общий язык с любым президентом МОК. Включая даже лорда Себастьяна Коу. Я проводил параллели, несмотря на его русофобскую позицию в лёгкой атлетике: быть президентом по федерации спорта и президентом Международного олимпийского комитета — это две большие разницы.

— Он это понимает?

— У меня положительный прогноз на восстановление ОКР и постепенный отход ото всех ограничений против наших спортсменов, — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».