Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дегтярёв: у меня положительный прогноз на восстановление ОКР

Дегтярёв: у меня положительный прогноз на восстановление ОКР
Комментарии

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что российская сторона найдёт общий язык с любым новоизбранным президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

— Я не раз говорил: мы найдём общий язык с любым президентом МОК. Включая даже лорда Себастьяна Коу. Я проводил параллели, несмотря на его русофобскую позицию в лёгкой атлетике: быть президентом по федерации спорта и президентом Международного олимпийского комитета — это две большие разницы.

— Он это понимает?
— У меня положительный прогноз на восстановление ОКР и постепенный отход ото всех ограничений против наших спортсменов, — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Материалы по теме
Михаил Дегтярёв: думаю, на Олимпиаде-2028 мы будем в полном составе, с флагом и гимном
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android