Михаил Дегтярёв рассказал, что ОКР отсудил у МОК $ 5 млн за 2022 год

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв сообщил, что ОКР удалось отсудить $ 5 млн у Международного олимпийского комитета (МОК) за 2022 год.

— В полном составе на ОИ‑2026 попасть будет сложно и практически невозможно из‑за отборов, но максимально много наших атлетов туда поедут. Мы для этого всё сделаем и делаем.

— А что касается Лос‑Анджелеса и командных видов?

— Уверен, всё будет хорошо. Эта уверенность основана на общении, знании и юридической практике. Если нас отстраняют — мы судимся. Сейчас мы отсудили у МОК хорошие деньги за 2022 год. Почти $ 5 млн. Надо в юридическом ключе вести диалог с международными организациями. Я говорил это с первого дня. У нас увеличился штат юристов, — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».