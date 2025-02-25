Ковентри: МОК должен обеспечить участие в Олимпиаде спортсменов со всего мира

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что организация должна обеспечить участие в Олимпийских играх спортсменов со всего мира.

«Я думаю, обязанность МОК — обеспечить участие в Олимпиаде всех атлетов. Нам нужно при этом найти способ, чтобы в Олимпиаде выступали атлеты из зон конфликтов. Я имею в виду и конфликты с моего континента, а не только более крупные войны в Европе или на Ближнем Востоке.

Когда-то это могло коснуться меня лично из-за политики апартеида. Международному сообществу было просто не допустить нас, и я не знаю, где бы я была, если бы меня не допускали. Нам надо рассматривать различные условия, как мы это делали в Париже, но главное — мы должны обеспечить участие спортсменов со всего мира и из зон конфликтов», — сказала Ковентри в рамках встречи с членами Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).