Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ковентри: МОК должен обеспечить участие в Олимпиаде спортсменов со всего мира

Ковентри: МОК должен обеспечить участие в Олимпиаде спортсменов со всего мира
Аудио-версия:
Комментарии

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что организация должна обеспечить участие в Олимпийских играх спортсменов со всего мира.

«Я думаю, обязанность МОК — обеспечить участие в Олимпиаде всех атлетов. Нам нужно при этом найти способ, чтобы в Олимпиаде выступали атлеты из зон конфликтов. Я имею в виду и конфликты с моего континента, а не только более крупные войны в Европе или на Ближнем Востоке.

Когда-то это могло коснуться меня лично из-за политики апартеида. Международному сообществу было просто не допустить нас, и я не знаю, где бы я была, если бы меня не допускали. Нам надо рассматривать различные условия, как мы это делали в Париже, но главное — мы должны обеспечить участие спортсменов со всего мира и из зон конфликтов», — сказала Ковентри в рамках встречи с членами Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Материалы по теме
Кандидат в президенты МОК — о деле Синнера: сдал положительный тест — получи наказание
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android