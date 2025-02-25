«Я патриот своей страны». Вяльбе — о канадских санкциях против неё
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала своё попадание в санкционный список Канады.
«Я в Канаде-то была один раз — на чемпионате мира. Ни до, ни после там не была. Раз внесли в санкционный список, значит, я патриот своей страны», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо наложил санкции на 76 физических и юридических лиц из России. Также туда попала и Елена Вяльбе, министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.
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