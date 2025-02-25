Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Я патриот своей страны». Вяльбе — о канадских санкциях против неё

«Я патриот своей страны». Вяльбе — о канадских санкциях против неё
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала своё попадание в санкционный список Канады.

«Я в Канаде-то была один раз — на чемпионате мира. Ни до, ни после там не была. Раз внесли в санкционный список, значит, я патриот своей страны», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо наложил санкции на 76 физических и юридических лиц из России. Также туда попала и Елена Вяльбе, министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android