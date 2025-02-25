Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кандидат в главы МОК Коу не исключил возможного возвращения России в случае избрания

Кандидат в главы МОК Коу не исключил возможного возвращения России в случае избрания
Аудио-версия:
Комментарии

Кандидат на должность президента МОК глава World Athletics британец Себастьян Коу не исключил возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

— Если бы гипотетически между Россией и Украиной было заключено мирное соглашение, и вы стали бы президентом МОК, видите ли вы тогда сценарий, при котором Россия могла бы вернуться и соревноваться?
— Не мне разрабатывать мирные договоры. В таком случае вам придётся очень внимательно к этому присмотреться. Очевидно, что мир — это неопределённое и сложное место… Все войны заканчиваются картой стола и людьми.

Если мы придём к ситуации, а я надеюсь, что так и будет, когда будет достигнуто соглашение и оно удовлетворит обе стороны… гораздо лучше иметь людей в спорте, чем держать их вне соревнований, — приводит слова Коу Inside the Games.

Материалы по теме
Михаил Дегтярёв: думаю, на Олимпиаде-2028 мы будем в полном составе, с флагом и гимном
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android