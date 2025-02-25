Кандидат в главы МОК Коу не исключил возможного возвращения России в случае избрания

Кандидат на должность президента МОК глава World Athletics британец Себастьян Коу не исключил возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

— Если бы гипотетически между Россией и Украиной было заключено мирное соглашение, и вы стали бы президентом МОК, видите ли вы тогда сценарий, при котором Россия могла бы вернуться и соревноваться?

— Не мне разрабатывать мирные договоры. В таком случае вам придётся очень внимательно к этому присмотреться. Очевидно, что мир — это неопределённое и сложное место… Все войны заканчиваются картой стола и людьми.

Если мы придём к ситуации, а я надеюсь, что так и будет, когда будет достигнуто соглашение и оно удовлетворит обе стороны… гораздо лучше иметь людей в спорте, чем держать их вне соревнований, — приводит слова Коу Inside the Games.