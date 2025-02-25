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Карякин — о санкциях ЕС: это признание наших заслуг, эффективной работы моей команды

Карякин — о санкциях ЕС: это признание наших заслуг, эффективной работы моей команды
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на то, что был включён в санкционный список Европейского союза (ЕС).

«Честно скажу, что мне это совершенно безразлично, меня это никак не касается. Последний раз в Европе я был до начала специальной военной операции и закончил свой последний турнир там в начале февраля 2022 года. Поэтому я туда не езжу, не собираюсь ехать в любом случае и воспринимаю эти санкции только как признание наших заслуг, признание того, что я и моя команда работаем эффективно, что мы достигаем определённых успехов и что с той стороны нас заметили и отметили», — сказал Карякин в своём телеграм-канале.

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