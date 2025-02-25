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Кнороз заработала почти 1,5 млн рублей в 2025-м, это лучший показатель среди легкоатлетов

Кнороз заработала почти 1,5 млн рублей в 2025-м, это лучший показатель среди легкоатлетов
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Чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз заработала больше всех призовых от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) по итогам восьми прошедших этапов серии «Снежная королева». Она получит почти 1,5 млн рублей. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Перед началом зимнего сезона руководство ВФЛА приняло решение выплачивать всем спортсменам, выполнившим на «Снежной королеве» норматив для участия в зимнем чемпионате Европы, дополнительно по 300 тыс. рублей. Победители каждого этапа получали автоматически по 130 тыс.

С января по февраль Кнороз одержала победы на четырёх турнирах серии и на трёх из них сумела выполнить норматив на чемпионат Европы. Эти успешные выступления позволили ей заработать 1,42 млн рублей.

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