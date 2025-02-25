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МОК призвал международные федерации зимних видов запустить процесс допуска россиян — SVT

МОК призвал международные федерации зимних видов запустить процесс допуска россиян — SVT
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Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта начать процесс допуска российских спортсменов до квалификационных соревнований, приуроченных к Олимпийским играм 2026 года, сообщает SVT.

Якобы в МОК положительно оценивают кейс летней Олимпиады-2024 в Париже (Франция), где в нейтральном статусе приняли участие участие 15 россиян. Подобную схему организации хотелось бы реализовать и в Милане-2026.

По информации издания, МОК уже чётко обозначил данную свою позицию руководству Международного союза биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«Они не говорят: «Делайте это, иначе вы не получите от нас никакого финансирования». Но совершенно ясно заявляют, что хотят найти решение, которое позволит нейтральным спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх. Они действительно хотят этого добиться и надеются, что мы скоро допустим нейтральных спортсменов к квалификации на следующий сезон», — заявил изданию источник в IBU.

Отметим, что представители МОК не стали обсуждать данный инсайд с SVT, сославшись на нехватку времени.

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