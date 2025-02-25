«Чеховские медведи» вышли в «Финал четырёх» Кубка России — 2024/2025 по гандболу

Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» вышел в «Финал четырёх» Кубка России – 2024/2025.
Во втором четвертьфинальном матче «Чеховские медведи» на выезде со счётом 32:26 обыграли команду «Виктор» из Ставрополя. Наиболее результативным игроком в составе победителей стал линейный Александр Ермаков (9 точных бросков по воротам из 11).
Гандбол. Мужчины. Кубок России, 1/4 финала, 2-й матч:
«Виктор» (Ставрополь) — «Чеховские медведи» (Чехов, Московская область) — 26:32 (10:17).
Первая встреча четвертьфиналистов завершилась со счётом 26:23 в пользу гандболистов из Чехова.
«Чеховские медведи» чаще остальных завоёвывали Кубок России – 15 раз за время 19 розыгрышей. В прошлом сезоне турнир впервые выиграл ЦСКА, победив в финале «Пермских медведей» на их площадке – 34:32.
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