«Чеховские медведи» вышли в «Финал четырёх» Кубка России — 2024/2025 по гандболу

Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» вышел в «Финал четырёх» Кубка России – 2024/2025.

Во втором четвертьфинальном матче «Чеховские медведи» на выезде со счётом 32:26 обыграли команду «Виктор» из Ставрополя. Наиболее результативным игроком в составе победителей стал линейный Александр Ермаков (9 точных бросков по воротам из 11).

Гандбол. Мужчины. Кубок России, 1/4 финала, 2-й матч:

«Виктор» (Ставрополь) — «Чеховские медведи» (Чехов, Московская область) — 26:32 (10:17).

Первая встреча четвертьфиналистов завершилась со счётом 26:23 в пользу гандболистов из Чехова.

«Чеховские медведи» чаще остальных завоёвывали Кубок России – 15 раз за время 19 розыгрышей. В прошлом сезоне турнир впервые выиграл ЦСКА, победив в финале «Пермских медведей» на их площадке – 34:32.