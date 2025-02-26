Тарпищев сообщил, что присутствовал при разговоре о восстановлении ОКР с МОК

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что состоялся предварительный разговор с Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу восстановления Олимпийского комитета России (ОКР).

«Реально сейчас надо дождаться выборов. Предварительный разговор (о восстановлении ОКР) был, я на сессию летал. Если все условия выполнены, думаю, можно будет ставить вопрос о возвращении. Но раньше Афин решения точно не будет», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Ближайшая сессия МОК состоится в Афинах (Греция) в марте. В рамках встречи пройдут выборы нового президента организации 20 марта.