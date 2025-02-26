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Кандидат в главы МОК: спортсмены не выбирают, где родиться. Их нужно защитить от политики

Кандидат в главы МОК: спортсмены не выбирают, где родиться. Их нужно защитить от политики
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Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета и глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш высказался о соблюдении нейтралитета в МОК и защите спортсменов, чьи страны являются участниками политических конфликтов.

«Спортсмены не выбирают, где им родиться. Мы должны защищать их и не допускать, чтобы они становились политическим оружием. Система нейтральных спортсменов работает хорошо.

Если МОК примет чью-либо сторону в политических спорах, у нас будут проблемы. Нейтралитет — одна из наших фундаментальных ценностей. Олимпийские игры должны быть местом единства, а не разделения», — приводит слова Элиаша Inside the Games.

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