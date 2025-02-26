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Колобков — о возвращении России на ОИ: пока не время, эта шахматная партия ещё не доиграна

Колобков — о возвращении России на ОИ: пока не время, эта шахматная партия ещё не доиграна
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Олимпийский чемпион по фехтованию, экс-министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию шведского издания SVT, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта начать процесс допуска российских спортсменов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года.

«Полностью согласен с Дмитрием Губерниевым насчёт высказываний МОК о нашем допуске к олимпийской квалификации. МОК при этом ещё даже не отменил свои рекомендации. Нам нужно перестать каждый раз эмоционально реагировать на происходящее. Пока не время, эта шахматная партия ещё не доиграна», — написал Колобков на своей странице в социальных сетях.

Ранее российский журналист Дмитрий Губерниев заявил, что некоторые страны будут до последнего сопротивляться в случае возможного возвращения России на международные соревнования. Он считает, что представители Скандинавии откажут российским атлетам в визах.

Ближайшая сессия МОК состоится в Афинах (Греция) в марте. В рамках встречи пройдут выборы нового президента организации 20 марта.

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