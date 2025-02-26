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Зарипова — о возникновении идеи работать в Китае: очень банально и абсолютно случайно

Зарипова — о возникновении идеи работать в Китае: очень банально и абсолютно случайно
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Пятикратная чемпионка мира, российский тренер по художественной гимнастике Амина Зарипова рассказала, о возникновении идеи работать в Китае.

«Она возникла очень банально и абсолютно случайно. В один из дней просматривала соцсети и увидела в личных сообщениях информацию о том, что со мной хотели бы связаться представители китайской сборной по художественной гимнастике.

В Китае удивительно устроена система найма на работу. Запрос приходит не на спортивную федерацию, а представляет собой что-то вроде хедхантерства: типа, вот тут люди ищут тренера, не хотели бы это предложение рассмотреть? Я скорее ради фана на это сообщение ответила», — приводит слова Зариповой RT.

С конца 2024 года Амина Зарипова тренирует китайских спортсменок, выступающих с индивидуальными программами, и работает со сборной Китая.

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