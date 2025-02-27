Американец Ханс Ниманн примет участие в шахматном турнире «Аэрофлот Open» в Москве

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн примет участие в шахматном турнире «Аэрофлот Open», который пройдёт в Москве. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв.

«Один из ведущих шахматистов мира, американец Ханс Нимман, прилетел в Москву, чтобы принять участие в турнире «Аэрофлот Open»», — приводит слова Ткачёва ТАСС.

Ханс Ниманн в 2022 году прервал серию побед 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена на Кубке Синкфилда. После поражения Магнус обвинил Ниманна в жульничестве и снялся с турнира. На следующей встрече с Ниманном Карлсен сдался на втором ходу. 20 октября Ниманн подал иск на $ 100 млн против Карлсена, Chess.com и Хикару Накамуры, объявив, что ему хотят загубить карьеру. 28 августа 2023 года конфликт был урегулирован, а иск отозван. Chess.com разблокировал Ниманна, а Карлсен пообещал сыграть с ним в ближайшей встрече за доской. Ниманн занимает 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации.

«Аэрофлот Open» проводится с 2002 года. В 2004 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый шахматный турнир в мире. В этом году турнир пройдёт с 28 февраля по 7 марта.