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EWF сократила заявку российских штангистов на участие в ЧЕ-2025 более чем в два раза

EWF сократила заявку российских штангистов на участие в ЧЕ-2025 более чем в два раза
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Европейская федерация тяжёлой атлетики (EWF) сократила с 13 до шести российских спортсменов в предварительном списке участников чемпионата Европы 2025 года в Кишинёве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документы, имеющиеся в их распоряжении.

Из списка участников ЧЕ-2025 были исключены Зулфат Гараев (до 73 кг), Рамзан Джанхотов (до 81 кг), Георгий Купцов (до 102 кг), Артур Бабаян (до 109 кг), Даниил Вагайцев (свыше 109 кг), Регина Шайдуллина (до 45 кг) и Елизавета Жаткина (до 49 кг).

Сейчас в обновлённый список входят 6 российских штангистов из 13, которые ранее были заявлены в предыдущем списке. Это Исмаил Гаджибеков (весовая категория до 55 кг), Егор Климонов (до 96 кг), Хас-Магомед Балаев (до 109 кг), Зарина Гусалова (до 71 кг), Евгения Гусева (до 71 кг) и Мария Груздова (до 81 кг).

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике пройдёт в Кишинёве с 13 по 21 апреля. Претендентов на участие в континентальном первенстве отобрали по итогам Кубка страны, который проходил в Верхней Пышме.

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