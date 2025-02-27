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Вячеслав Фетисов назвал Томаса Баха самым неудачным президентом в истории МОК

Вячеслав Фетисов назвал Томаса Баха самым неудачным президентом в истории МОК
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов негативно высказался о работе Томаса Баха в качестве президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Бах должен быть борцом спортивных принципов. Когда он только возглавил МОК, была надежда, что этот человек понимает свою работу, потому что он сам спортсмен. Если говорить о сегодняшнем дне, даже не знаю, как руководители будут это всё разгребать, какие решения будут приняты по возвращению наших и белорусских атлетов. Бах очень проблематично этим управлял. Я думаю, он понимал, куда шёл изначально. Если он шёл на разрушение олимпийских принципов — это одна история. Понятно, что рано или поздно конфликты заканчиваются. И как теперь это обратно возвращать? Самый неудачный за всю историю президент», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

На этой неделе Бах подал заявление в исполком об отставке с поста члена МОК, которое было принято в среду, 26 февраля. Решение вступит в силу 23 июня — в день передачи полномочий новому президенту организации.

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