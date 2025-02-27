«Какой же я дурак». Усэйн Болт — о легендарном забеге на Олимпиаде в Лондоне

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике ямайский спринтер Усэйн Болт вспомнил свой легендарный победный забег на 100 м на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году (9,69 секунды), подчеркнув, что имел все шансы превзойти собственный мировой рекорд на данной дистанции в 9,58 секунды, установленный в 2009 году на чемпионате мира в Берлине.

«Я облажался, потому что в тот день действительно мог побить мировой рекорд. Я вам говорю, никогда не думаю о мировых рекордах, но я бежал, посмотрел по сторонам, и подумал: «Ну окей, я их сделал». Потом подумал: «Блин, мировой рекорд, а я начал наклоняться слишком рано, и, как только результат был зафиксирован, посмотрел на секундомер и подумал: «Какой же я дурак», — сказал Болт в подкасте Ready Set Go.

Напомним, Усэйн Болт является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 м на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016).