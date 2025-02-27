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Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский
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Сегодня, 27 февраля, в возрасте 88 лет ушёл из жизни советский, французский и российский гроссмейстер, 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский.

«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны.

Соболезнования родным и близким. Вечная память», – приводит слова президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова ТАСС.

В 1966 году Спасский завоевал право на матч на первенство мира с Тиграном Петросяном, однако потерпел поражение. Через три года в поединке с тем же Петросяном Спасский завоевал шахматную корону. В 1972 году он уступил в аналогичном матче Роберту Фишеру.

Борис Спасский эмигрировал во Францию в 1976 году, а в 2012-м вернулся в Россию.

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