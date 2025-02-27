«Один из талантливейших в своём поколении». ФИДЕ прокомментировала смерть Бориса Спасского

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала пост в социальных сетях, в котором выразила соболезнования в связи со смертью советского, французского и российского гроссмейстера, 10-го чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского.

«Покойтесь с миром, Борис Васильевич Спасский. Один из самых талантливых игроков своего поколения, 10-й чемпион мира Борис Спасский скончался в возрасте 88 лет», — говорится в заявлении.

Напомним, Борис Спасский скончался сегодня, 27 февраля, в возрасте 88 лет. В 1966 году он завоевал право на матч на первенство мира с Тиграном Петросяном, однако потерпел поражение. Через три года в поединке с тем же Петросяном Спасский завоевал шахматную корону. В 1972 году он уступил в аналогичном матче Роберту Фишеру.