Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Один из талантливейших в своём поколении». ФИДЕ прокомментировала смерть Бориса Спасского

«Один из талантливейших в своём поколении». ФИДЕ прокомментировала смерть Бориса Спасского
Аудио-версия:
Комментарии

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала пост в социальных сетях, в котором выразила соболезнования в связи со смертью советского, французского и российского гроссмейстера, 10-го чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского.

«Покойтесь с миром, Борис Васильевич Спасский. Один из самых талантливых игроков своего поколения, 10-й чемпион мира Борис Спасский скончался в возрасте 88 лет», — говорится в заявлении.

Напомним, Борис Спасский скончался сегодня, 27 февраля, в возрасте 88 лет. В 1966 году он завоевал право на матч на первенство мира с Тиграном Петросяном, однако потерпел поражение. Через три года в поединке с тем же Петросяном Спасский завоевал шахматную корону. В 1972 году он уступил в аналогичном матче Роберту Фишеру.

Материалы по теме
Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android