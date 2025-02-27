«Вряд ли кто-то займёт его место в истории шахмат». Карпов — о смерти Бориса Спасского

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) 12-й чемпион мира Анатолий Карпов отреагировал на смерть советского, французского и российского гроссмейстера, 10-го чемпиона мира Бориса Спасского.

«Для меня кумирами в шахматах были Хосе Капабланка и Борис Спасский. И когда мне удалось обыграть Спасского, для меня это была огромнейшая победа и где-то надлом над собой – то, что я обыграл своего учителя. Вообще, Борис Спасский – это целая эпоха в шахматах. Конечно, он больше прославился как тот человек, который отдал звание чемпиона мира американцу Роберту Фишеру. Но он имел шансы выиграть тот матч. Я говорил об этом и сейчас продолжаю утверждать, что Спасский сам упустил победу в матче с Фишером. Хотя он и проиграл с большим счётом, но, когда всё было на его стороне, он упустил шансы.

Всё равно Борис Спасский – это уникальный человек и уникальный шахматист. С колоссальными тактическими и стратегическими способностями. Очень жаль, что такое произошло. Борис Васильевич – это специфика шахмат, и сейчас вряд ли кому-то удастся занять то место в истории шахмат, которое занимает Борис Спасский», – приводит слова Карпова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Борис Спасский ушёл из жизни сегодня, 27 февраля, в возрасте 88 лет. В 1966 году он завоевал право на матч на первенство мира с Тиграном Петросяном, однако потерпел поражение. Через три года в поединке с тем же Петросяном Спасский завоевал шахматную корону. В 1972 году он уступил в аналогичном матче Роберту Фишеру.