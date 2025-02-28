Российская саблистка Александра Михайлова завоевала золотую медаль на ЧЕ среди юниоров

Российская саблистка Александра Михайлова завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Анталье (Турция).

В туре прямого выбывания россиянка победила Тициану Нитшманн (Германия) – 15:10, Эмму Нейкову (Болгария) – 15:7, Жанетт Ковач (Венгрия) – 15:8, Анну Шпис (Венгрия) – 15:5, Витторию Мокки (Италия) – 15:9.

В финальном бою Михайлова одолела представительницу Грузии Александру Куваеву со счётом 15:4.

Российские рапиристы и шпажисты остались без медалей в первый день чемпионата Европы. Напомним, на турнире российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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