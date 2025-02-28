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Ханс Ниманн поделился любимой фотографией с участием гроссмейстера Бориса Спасского

Ханс Ниманн поделился любимой фотографией с участием гроссмейстера Бориса Спасского
Ханс Ниманн
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Американский гроссмейстер Ханс Ниманн поделился одной из любимых своих фотографий, на которой изображён 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Таким образом американец в социальных сетях почтил память российского спортсмена, который ушёл из жизни 27 февраля.

Борис Спасский

Борис Спасский

Фото: из аккаунта Ханса Ниманна в социальной сети X

«В 1972 году состоялся величайший шахматный матч всех времён. Спасский продемонстрировал непревзойдённый боевой дух и характер за шахматной доской и за её пределами. Это одна из моих любимых фотографий из книги Гарри Бенсона. Пусть Борис Спасский покоится с миром», — написал Ниманн в социальных сетях.

Напомним, в 1966 году Борис Спасский завоевал право на матч на первенство мира с Тиграном Петросяном, однако потерпел поражение. Через три года в поединке с тем же Петросяном Спасский завоевал шахматную корону. В 1972 году он уступил в аналогичном матче Роберту Фишеру.

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