Сергей Карякин: Спасский рассказывал, как ему снился тот самый матч с Фишером

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился воспоминаниями о беседах с 10-м чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским. Титулованный игрок скончался 27 февраля на 89-м году жизни.

«Спасский был настолько предан шахматам, что всё время о них думал. И он часто воспроизводил в памяти свой легендарный матч с Фишером. Тогда за этим матчем следил весь мир, потому что боролись две шахматные школы величайшие — советская против американской. Весь мир тогда следил за ходом матча, а потом даже были сняты фильмы по поводу этого матча. И интересно также то, что Спасский был в хороших отношениях с Фишером, они общались. Хотя Фишер был очень замкнутый человек, но тем не менее Спасский нашёл к нему ключи, и у них были хорошие отношения. Потом они даже сыграли матч, когда оба уже фактически отошли от профессиональной игры. И тем не менее ради того, чтобы сыграть такой матч, Фишер вернулся в шахматы.

Когда я общался со Спасским, он мне рассказывал, как ему снился тот самый матч. Это действительно очень интересно. Я вообще рекомендую перечитать многочисленные интервью Спасского. Потому что там действительно можно почерпнуть для себя очень много интересных событий, которые раньше были в советских шахматах и в целом», — приводит слова Карякина ТАСС.