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Тренер сборной по гимнастике: Виктория Листунова получила разрыв ахилла

Тренер сборной по гимнастике: Виктория Листунова получила разрыв ахилла
Виктория Листунова
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье российская гимнастка Виктория Листунова получила разрыв ахилла на тренировке. Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко. Она уточнила, что спортсменка вернулась в плохой форме после участия в клубном чемпионате Италии.

«Листунова на прошлой неделе во время одной из тренировок порвала ахилл. Спортсменке безотлагательно сделали операцию, врачи говорят, что всё прошло хорошо. Сейчас Виктория находится на сборе, но на Кубке России её ждать, конечно, не стоит. Мы все помним, как быстро вернулся в гимнастику перед токийской Олимпиадой после такой же травмы Артур Далалоян, рассчитываем, что возвращение Листуновой также не затянется на длительный срок.

Она выступала там (на клубном чемпионате Италии в составе команды Ginnastica Riccione Academy) в простуженном состоянии, но отказаться не могла, так как подписала контракт. Вернулась в Россию в разобранном состоянии и потом получила травму на тренировке», — приводит слова Родионенко ТАСС.

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