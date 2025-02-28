«Я поеду куда угодно». Ханс Ниманн — на критику из-за участия в российском турнире

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн отреагировал на критику в его адрес из-за участия в шахматном турнире «Аэрофлот Open», который пройдёт в Москве с 28 февраля по 7 марта.

«Шахматы — это игра, которая объединяла людей веками, служила общим языком для разных культур. Фишер играл везде, где ему бросали вызов, и я буду делать то же самое, потому что шахматы в своей сути — это стремление к величию. Я поеду куда угодно, где будут мои болельщики, чтобы играть на самом высоком уровне ради любви к шахматам», — написал американец на своей странице в соцсетях.

«Аэрофлот Open» проводится с 2002 года. В 2004 году турнир попал в Книгу рекордов Гиннесса как самые массовые шахматные соревнования в мире.