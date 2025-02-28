Ниманн жёстко отреагировал на слова Дьюка о том, что он играет в России за «мешок денег»

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн ответил на замечание представителя сайта chess.com Михаэля Дьюка по поводу того, что он якобы согласился играть на турнире в России за «мешок денег».

«Я сам оплатил отель, перелёт и намерен отдать все призовые деньги на благотворительность. Ты работаешь на chess.com и распространяешь их пропаганду. Ты прав, что Магнус Карлсен и Хикару Накамура получают деньги от букмекеров. Ты просто забыл упомянуть, кто оплачивает твои счета», — написал американец на своей странице в соцсетях.

Ранее стало известно, что Ниманн примет участие в шахматном турнире «Аэрофлот Open», который пройдёт в Москве с 28 февраля по 7 марта.