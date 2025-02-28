Дмитрий Губерниев назвал чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского символом поколения

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев назвал 10-го чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского символом поколения. Российский гроссмейстер скончался 27 февраля на 89-м году жизни.

«Соболезную всем его родным и близким. Любой шахматный король – достояние человечества. Он был одним из символов поколения. Когда такие люди уходят, человечество сиротеет. Он гений. Долгие годы олицетворял великое противостояние в шахматах», – приводит слова Губерниева Metaratings.

В 1966 году Спасский завоевал право на матч на первенство мира с Тиграном Петросяном, однако потерпел поражение. Через три года в поединке с тем же Петросяном Спасский завоевал шахматную корону. В 1972 году он уступил в аналогичном матче Роберту Фишеру.