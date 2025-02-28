Треть россиян почти не занимаются спортом в офисе — исследование Rambler&Co

Треть россиян признались, что почти не занимаются спортом в офисе. Об этом свидетельствует исследование Rambler&Co, задачей которого было выяснить, как россияне совмещают работу и спорт. Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга с 13 по 20 февраля 2025 года, охват составил 39 264 интернет-пользователя.

Респонденты отметили, что запуск мотивирующих программ и создание соответствующей инфраструктуры могли бы изменить ситуацию. Треть (34%) участников опроса признались, что практически никогда не занимаются физической активностью в офисе, а остальные придумывают комфортные для себя способы не терять форму. Так, 32% предпочитают ходить пешком по лестницам вместо лифта, 21% стараются делать простые упражнения во время рабочего дня. Ещё 6% делают упражнения до или после работы прямо в офисе, а 4% играют в перерывах с коллегами в кикер или настольный теннис. Только 3% входят в офисные спортивные команды и участвуют в корпоративных соревнованиях.

Для того чтобы увеличить физическую активность сотрудников, 32% респондентов предлагают интегрировать мотивирующие программы с бонусами за пройденные шаги или тренировки. Ещё 27% поддерживают идею зон для активного отдыха, таких как настольный теннис или дартс. Организация коротких перерывов для разминки или зарядки интересна четверти (25%) участников опроса, а 8% выступают за установку стоячих рабочих мест или столов с беговой дорожкой. Компенсации за занятия спортом (например, оплата абонемента в спортзал) важны для 40% респондентов.

Главным препятствием для физической активности на работе 27% назвали нехватку времени. Ещё 25% указали на отсутствие спортивной инфраструктуры. Дефицит мотивации мешает 13% респондентов, 11% сослались на состояние здоровья, а 3% – на недостаточное информирование внутри компании. При этом 21% заявили, что им ничего не мешает, так как они уже ведут активный образ жизни.

Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по объёму аудитории цифровых ресурсов — свыше 45,2 млн человек ежемесячно (по данным Mediascope, Cross Web, 2023). В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.