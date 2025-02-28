Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Листунова — о разрыве ахилла: спортивная жизнь даёт трудности, через которые нужно пройти

Листунова — о разрыве ахилла: спортивная жизнь даёт трудности, через которые нужно пройти
Виктория Листунова
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье российская гимнастка Виктория Листунова высказалась о разрыве ахилла во время тренировки. Спортсменка вернулась в Россию в плохой форме после участия в клубном чемпионате Италии.

«Неделю назад на тренировке при выполнении вольных упражнений я получила серьёзную травму: разрыв ахиллова сухожилия. Меня сразу отправили в больницу и в этот же день мне сделали операцию. Впереди восстановление и реабилитация. Я буду делать всё возможное, чтобы скорее вернуться в строй.

Спортивная жизнь непростая. Она всегда даёт трудности, через которые нужно пройти», — написала спортсменка в социальных сетях.

Материалы по теме
Тренер сборной по гимнастике: Виктория Листунова получила разрыв ахилла
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android