Листунова — о разрыве ахилла: спортивная жизнь даёт трудности, через которые нужно пройти

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье российская гимнастка Виктория Листунова высказалась о разрыве ахилла во время тренировки. Спортсменка вернулась в Россию в плохой форме после участия в клубном чемпионате Италии.

«Неделю назад на тренировке при выполнении вольных упражнений я получила серьёзную травму: разрыв ахиллова сухожилия. Меня сразу отправили в больницу и в этот же день мне сделали операцию. Впереди восстановление и реабилитация. Я буду делать всё возможное, чтобы скорее вернуться в строй.

Спортивная жизнь непростая. Она всегда даёт трудности, через которые нужно пройти», — написала спортсменка в социальных сетях.