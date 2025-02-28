Губерниев — о рекорде Овечкина: когда он догонит Гретцки, будет парад на Красной площади?

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу возможного рекорда по голам в НХЛ российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я не очень понимаю, как Россия будет праздновать рекорд Овечкина

В том смысле, что, когда Овечкин догонит Уэйна Гретцки, будет объявлен выходной день, будет парад на Красной площади и концерты в Кремле? Наверное, вряд ли. Но это действительно будет большое достижение российского спорта и лично Александра. Но давайте пока мы не будем делить шкуру неубитого медведя, потому что Овечкин всё-таки должен ещё до этого рекорда дойти. Думаю, что он дойдёт, без всяких сомнений, но тем не менее. Это спорт, Овечкин должен быть живым и здоровым для того, чтобы рекорд побить», — приводит слова Губерниева «Советский спорт».

В данный момент на счету Овечкина 883 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Он отстаёт от рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки на 11 шайб.