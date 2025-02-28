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Стал известен список конькобежцев из России, которые могут получить нейтральный статус ISU

Стал известен список конькобежцев из России, которые могут получить нейтральный статус ISU
Ангелина Голикова
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Российские конькобежцы Ангелина Голикова и Сергей Трофимов вошли в список Международного союза конькобежцев (ISU) для получения нейтрального статуса. Об этом сообщили в «Матч ТВ».

Среди тех, кто может получить право выступления на отборе ОИ-2026, также значатся Виктор Муштаков, Максим Андрюшин, Тимур Карамов, Никита Базюк, Максим Шарапов, Степан Чистяков, Даниил Найдёнышев, Иван Фруктов, Даниил Чмутов. В женской команде на нейтральный статус могут рассчитывать Дарья Качанова, Ксения Коржова, Алиса Беккер, Анастасия Семёнова, Ирина Сальникова, Александра Саютина и Анастасия Григорьева. Уточняется, что в списке также находятся запасные.

Отметим, что для того, чтобы отобраться на Олимпиаду-2026 в Милане (Италия), спортсменам нужно иметь нейтральный статус.

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