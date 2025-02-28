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Стало известно, кто из шорт-трекистов России может получить нейтральный статус ISU

Стало известно, кто из шорт-трекистов России может получить нейтральный статус ISU
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Стали известны имена россиян в шорт-треке, кто вошёл в список на получение нейтрального статуса для Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщили в «Матч ТВ». Среди них значится имя призёра этапа КМ Елены Серёгиной.

В списке также значатся Даниил Николаев, Пётр Котмаков, Максим Шевелёв, Илларион Саболдашев, Никита Николаев, Иван Посашков. От женской команды на получение нейтрального статуса претендуют Анна Уразова, Анна Овчинникова, Анна Матвеева, Алёна Крылова и Анастасия Жеганова.

Отметим, что для того, чтобы отобраться на Олимпиаду-2026 в Милане (Италия), спортсменам нужно иметь нейтральный статус.

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