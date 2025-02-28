Карякин: Спасский с удовольствием шёл на контакт. У нас было тёплое общение

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о частых разговорах с 10-м чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским. Титулованный игрок скончался в четверг, 27 февраля, на 89-м году жизни.

«Могу отметить, что мне повезло, что я достаточно много общался с Борисом Васильевичем лично. Много у него спрашивал, много советовался. Даже несмотря на почтенный возраст, он с удовольствием шёл на контакт, у нас заладилось как-то общение — оно было хорошим, душевным и тёплым. Я благодарен Борису Васильевичу за те часы, которые мы общались, и это было очень здорово, буду с большой теплотой это вспоминать», — приводит слова Карякина ТАСС.

В 1966 году Спасский завоевал право на матч на первенство мира с Тиграном Петросяном, однако потерпел поражение. Через три года в поединке с тем же Петросяном Спасский завоевал шахматную корону. В 1972 году он уступил в аналогичном матче Роберту Фишеру.