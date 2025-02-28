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«Пехштайн бегает до 50». 35-летняя чемпионка мира Фаткулина заявила о планах на ОИ-2030

«Пехштайн бегает до 50». 35-летняя чемпионка мира Фаткулина заявила о планах на ОИ-2030
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Чемпионка мира по конькобежному спорту Ольга Фаткулина прокомментировала своё отсутствие в списке российских спортсменов, поданном в Международный союз конькобежцев (ISU) для участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года.

«Я знаю, что меня нет в списках, и это было очевидно. В этом сезоне я неплохо начала, и была мысль, что, возможно, неплохо было бы поехать. Но [по тому] как проходила летняя Олимпиада, поняла, что шансов поехать на Игры нет никаких. Я немного расстроилась, потому что это и возраст, и спортивные результаты, я могла быть фаворитом. Но я уже сделала свой выбор — быть военнообязанной и служить в Росгвардии у меня в приоритете.

Мне 35 лет, и, судя по тому, как складываются у нас результаты конькобежцев, я могу смело претендовать на следующую Олимпиаду, если меня туда допустят. Думаю, что туда всех будут допускать по нормативам, по-честному. Хоть мне и будет под 40 лет, но, как показывает практика, Клаудия Пехштайн бегает до 50, и у неё это неплохо получается», — приводит слова Фаткулиной ТАСС.

28 февраля является крайним сроком, когда Союз конькобежцев России должен подать список российских спортсменов в ISU для участия в квалификации на Олимпиаду-2026.

35-летняя Фаткулина — призёр Олимпийских игр, чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы.

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