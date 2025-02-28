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Российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал золото на турнире «Большого шлема» в Ташкенте

Российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал золото на турнире «Большого шлема» в Ташкенте
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Российский дзюдоист Аюб Блиев стал победителем турнира «Большого шлема» в Ташкенте (Узбекистан). Он занял первое место в весовой категории до 60 кг, одолев в финальной схватке представителя Азербайджана Турана Байрамова.

Блиев дважды становился призёром турниров «Большого шлема» (2023, 2024).

Ранее на турнире в Ташкенте двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы россиянка Сабина Гилязова завоевала бронзу в весе до 48 кг. Её соотечественница Марина Воробьёва в этой же весовой категории в поединке за третье место уступила китаянке Хуэй Синьжань.

Соревнования в столице Узбекистана проходят с 28 февраля по 2 марта. Российские спортсмены выступают под флагом Международной федерации дзюдо.

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