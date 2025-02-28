Роман Кузнецов во второй раз стал победителем премии «Спортивная телега»

28 февраля спортивный портал «Чемпионат» при поддержке сервиса аналитики TGStat подвёл итоги второго сезона премии «Спортивная телега». Во второй раз победителем премии за лучший авторский телеграм-канал о спорте стал Роман Кузнецов, автор канала «Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт».
Голосование проходило в основном телеграм-канале «Чемпионата».
Ранее прошёл групповой этап премии: из четырёх групп по 10 каналов читатели «Чемпионата» отобрали восемь финалистов, выигравших народные голосования. В их числе каналы, посвящённые футболу, автоспорту, фигурному катанию и лёгкой атлетике.
Главным призом в 2024 году стал сертификат «Азартный уикенд в игорной зоне «Красная Поляна» – отдых в отеле «Марриотт Красная Поляна 5*», который включает проживание в номере категории люкс на три ночи на двоих с завтраком, посещением спа и трансфером аэропорт – отель – аэропорт.
Фото: Пресс-служба курорта Красная Поляна
Инфраструктура представлена тремя игорными заведениями, также в состав игорной зоны входят театр «В игре», апарт-отель «Бонус», ресторан высокой кухни Brunello, ресторан «Баффет», ресторан «Бумеранг» и спортивно-развлекательная площадка RED ARENA, на которой проводятся турниры по смешанным единоборствам. Помимо этого, в игорной зоне проводятся шоу-программы, покерные турниры, розыгрыши, гастрономические ужины, спектакли и концерты звёзд.
Напомним, редакцией «Чемпионата» был составлен список из 82 крупнейших авторских каналов о профессиональном спорте, из которых с помощью статистики, эксклюзивно предоставленной компанией TGStat, было отобрано 40 номинантов. В итоговый список попали авторские каналы с наилучшими показателями по трём метрикам: охват постов за первые 24 часа в 2024 году, количество уникальных каналов, упоминавших канал номинанта в течение 2024 года, и среднее количество пересылок на один пост в течение 2024 года. Также из числа номинантов были исключены каналы, отмеченные аналитиками TGStat комментариями о накрутках.