Колобков оценил слова Коу, который не исключил возвращения России на международные старты

Олимпийский чемпион по фехтованию, экс-министр спорта России Павел Колобков оценил слова кандидата на должность президента МОК главы World Athletics британца Себастьяна Коу, который не исключил возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Читаю новости про то, что Коу допускает возвращение российских легкоатлетов на международные соревнования. Но давайте не забывать, что Коу всегда очень красиво и хорошо говорил. Помню его выступление перед Олимпиадой 2012 года, когда он был руководителем оргкомитета по подготовке. Выступал так, что заслушаться можно было — настоящий лорд. Однако то, что он делает, не всегда его словам соответствует», — написал Колобков на своей странице в социальных сетях.

Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года.