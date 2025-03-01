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Два российских фехтовальщика завоевали золото на юниорском чемпионата Европы

Два российских фехтовальщика завоевали золото на юниорском чемпионата Европы
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Российские фехтовальщики Александр Керик и Павел Граудынь стали победителями чемпионата Европы среди юниоров, который проходит в Анталье (Турция).

Рапирист Александр Керик в финальном поединке одержал победу над французом Адриеном Эльми-Кокуанаком со счётом 15:13. Бронзу завоевали россияне Павел Пузанков и Искандер Булатов.

Павел Граудынь завоевал золото в сабле. В финале он оказался сильнее Влада Ковалиу из Румынии (15:12).

Ранее российская саблистка Александра Михайлова завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы.

Напомним, чемпионат Европы завершится 2 марта. На турнире российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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