Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом шведский легкоатлет Арман Дюплантис обновил свой же мировой рекорд, преодолев планку на высоте 6,27 м на турнире All Star Perche by SCC в Клермон-Ферране (Франция).

Предыдущий рекорд Дюплантиса был установлен шесть месяцев назад в рамках этапа Бриллиантовой лиги в польском Хожуве (6,26 м), через несколько недель после олимпийского золота Игр-2024 в Париже, где швед также победил с высшим мировым достижением (6,25 м).

Дюплантису 25 лет. Он также является двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы. Помимо этого, на его счету серебро мирового первенства.