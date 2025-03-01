«Я просто сделал это». Арман Дюплантис — о новом мировом рекорде в прыжках с шестом

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом шведский легкоатлет Арман Дюплантис поделился мнением об обновлении своего же мирового рекорда. Он преодолел планку на высоте 6,27 м на турнире All Star Perche by SCC в Клермон-Ферране (Франция).

«Я просто чувствовал себя отлично. Что я могу сказать, я приехал сюда, чтобы сделать это. Я всё подготовил, чтобы это получилось. Разбег прошёл очень хорошо. Я просто сделал это», — приводит слова Дюплантиса France 24.

Предыдущий рекорд Дюплантиса был установлен шесть месяцев назад в рамках этапа Бриллиантовой лиги в польском Хожуве (6,26 м), через несколько недель после золота на Олимпийских играх — 2024 в Париже, где швед также победил с высшим мировым достижением (6,25 м).