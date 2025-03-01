ОКР выразил соболезнования в связи со смертью гроссмейстера Бориса Спасского

Олимпийский комитет России (ОКР) выразил соболезнования родственникам 10-го чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского, который ушёл из жизни 27 февраля в возрасте 88 лет.

«Олимпийский комитет России выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Васильевича Спасского. Его уход из жизни — невосполнимая потеря для всего спортивного сообщества», — говорится в заявлении на сайте ОКР.

В 1966 году Спасский завоевал право на матч на первенство мира с Тиграном Петросяном, однако потерпел поражение. Через три года в поединке с тем же Петросяном Спасский завоевал шахматную корону. В 1972 году Спасский уступил Роберту Фишеру в матче за звание чемпиона мира. Борис Спасский эмигрировал во Францию в 1976 году, а в 2012-м вернулся в Россию.