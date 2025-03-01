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Арман Дюплантис в 11-й раз в карьере побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Арман Дюплантис в 11-й раз в карьере побил мировой рекорд в прыжках с шестом
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Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом шведский легкоатлет Арман Дюплантис в 11-й раз в карьере побил мировой рекорд в прыжках с шестом. Швед обновил свой же мировой рекорд, преодолев планку на высоте 6,27 м на турнире All Star Perche by SCC в Клермон-Ферране (Франция).

Хронология рекордов Армана Дюплантиса:

  • 2020 год — 6,17 м, Турин (Италия);
  • 2020 год — 6,18 м, Глазго (Шотландия);
  • 2022 год — 6,19 м, Белград (Сербия);
  • 2022 год — 6,20 м, Белград (Сербия);
  • 2022 год — 6,21 м, Юджин (США);
  • 2023 год — 6,22 м, Клермон-Ферран (Франция);
  • 2023 год — 6,23 м, Юджин (США);
  • 2024 год — 6,24 м, Сямынь (Китай);
  • 2024 год — 6,25 м, Париж (Франция);
  • 2024 год — 6,26 м, Хожув (Польша);
  • 2025 год — 6,27 м, Клермон-Ферран (Франция).

Дюплантису 25 лет. Он является двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы. Помимо этого, на его счету серебро мирового первенства.

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