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Арман Дюплантис записал собственный трек за несколько месяцев до нового мирового рекорда

Арман Дюплантис записал собственный трек за несколько месяцев до нового мирового рекорда
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Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом шведский легкоатлет Арман Дюплантис перед выступлением на турнире All Star Perche by SCC в Клермон-Ферране (Франция) в социальных сетях поделился своим первым синглом «Bop». Трек играл после того, как Дюплантис обновил свой же мировой рекорд, преодолев планку на высоте 6,27 м.

«Это была моя песня, которая сейчас играла. Когда я написал этот трек пару месяцев назад, я думал, что это будет идеальная песня для прыжка. Поэтому я спешил с ней», — приводит слова Армана France 24.

Это не дебют Дюплантиса в музыкальной индустрии: ранее он уже появлялся в одном из музыкальных клипов.

Арман Дюплантис в 11-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом. 25-летний спортсмен также является двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы. Помимо этого, на его счету серебро мирового первенства.

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