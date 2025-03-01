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Губерниев — о Татарстане: это приглашённые спортсмены, варяги. Давайте растить своих

Губерниев — о Татарстане: это приглашённые спортсмены, варяги. Давайте растить своих
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о развитии лыжных гонок в Татарстане.

«Надо создавать инфраструктуру, развивать секции. Огромная команда Татарстана сегодня солировала. Но это всё-таки приглашённые спортсмены, варяги. Давайте растить своих. Есть звёздочки, кто уже выступал за Татарстан из доморощенных в сборной. Но тут как в любви – всё равно недостаточно. Давайте все вместе развиваться, на Татарстан смотрит вся страна, Казань – город спорта. И должна быть ширь межгалактическая.

Для того чтобы сказать, какие мы крутые и всех побеждаем, это классно, хорошо и здорово. Но мы прекрасно понимаем, что это суперклубы и они решают одну историю. Когда мы говорим про «Зенит» в футболе, в хоккее про ЦСКА или СКА… Но самое главное – развитие детско-юношеского спорта. Знаю, тут развивают студенческий спорт, но надо растить своих.

Должна быть доступность спорта, инвентарь, тренеры, помогать и создавать условия тем, кто делает первые шаги в спорте. Этого никак не могу добиться от руководства чемпионата России», – передаёт слова Губерниева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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