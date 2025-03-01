Ян Непомнящий опустился на 10-ю строчку в рейтинге ФИДЕ. В женском топ-10 две россиянки

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала обновлённый рейтинг 1 марта. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерял одну позицию и занимает 10-е место в списке с 2753 баллами. Лидером рейтинга является 16-й чемпион мира, норвежский шахматист Магнус Карлсен (2833). Чемпион мира 2024 года представитель Индии Гукеш Доммараджу — третий (2787).

В женском рейтинге находятся две российские шахматистки. На пятой позиции располагается Александра Горячкина (2548). Екатерина Лагно поднялась на две строчки и занимает седьмое место (2516). Лидирует китаянка Хоу Ифань (2633). 17-я чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь — вторая (2561).